Peruana cuya casa fue bombardeada en Gaza evacuó a Egipto pero finalmente decidió quedarse en Palestina

En entrevista con Exitosa, el embajador de Perú en Egipto, José Betancourt, informó que Feker Hajabed, la ciudadana peruana nacida en Chimbote y cuya casa fue bombardeada en Franja de Gaza, accedió en un primer momento evacuar a Egipto; sin embargo, decidió finalmente quedarse en Palestina.

Durante el diálogo con Karina Novoa en 'Informamos y Opinamos', el diplomático señaló que la decisión que tomó la peruana de permanecer en Palestina se dio a último momento cuando ya se encontraban camino a la frontera.

Asimismo, reveló que esta decisión surgió luego de que la fémina entablara una conversación con su familia, optando finalmente por quedarse en la zona del conflicto armado.

Sin embargo, Betancourt indicó que si la compatriota vuelve a cambiar de opinión y decide ser evacuada, la Embajada Peruana se movilizará una vez más hasta Gaza para asistirlas.

Cabe precisar que, además de la peruana que decidió quedarse en Palestina junto a su familia, aún existe un grupo de peruanos que también se encuentran en la zona de conflicto por voluntad propia.

"En cuanto a las hermanas religiosas, ambas nacidas en Arequipa, me han expresado, una y otra vez, su interés de permanecer en Gaza (...) no desean ser evacuadas. Me han señalado que su compromiso es con Dios, con su fe y con la ayuda al prójimo", explicó el diplomático a Exitosa.