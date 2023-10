Peruanos en guerra de Israel con Hamás: ¡Lamentable! Confirman tercer compatriota desaparecido en Medio Oriente

El embajador del Perú en Israel, Manuel Cacho Sousa, informó que hay un tercer peruano desaparecido tras los ataques de Hamás al país de Medio Oriente.

En declaraciones a Latina, el funcionario precisó que el procedimiento es indigar en los hospitales y en las morgues de lsrael y apuntó que la Cancillería no les ha brindado un reporte sobre Rufina Pereyra.

En entrevista con Exitosa, el hermano de peruana desaparecida en Israel, Dino Pereyra, comunicó que Rufina Pereyra está no habida desde el domingo y señaló que su familair llegó al país de Medio Oriente de un vuelo proveniente de Noruega.

"Desde el día de ayer más o menos a eso de las 9 de la mañana he tenido comunicación con mi hermana, me indica de que esa mañana su avión había llegado proveniente de Oslo (Noruega). Ella fue para vacacionar. Me dijo que había bombardeos, pero no hubo mayor importancia en mi hermana y seguían en la piscina del piso doce de un edificio", declaró.