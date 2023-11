"PNP ha garantizado la seguridad de los niños": Minedu a padres que temen por sus hijos tras amenaza de 'Los Gallegos'

11/11/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ministra de Educación, Miriam Ponce, se pronunció sobre el temor de las padres de familia de enviar a sus hijos al colegio en La Victoria tras la amenaza de 'Los Gallegos' y les indicó que la Policía Nacional del Perú ya ha garantizado la seguridad de los menores de edad.

Las declaraciones de la titular del Minedu tuvieron lugar este sábado 11 de noviembre, donde fue consultada sobre el difícil escenario que atraviesa el distrito. Al respecto, señaló que la PNP continúa trabajando por el bienestar de los niños.

"A los padres de familia se dio un comunicado para señalar que por un día se pusieran las clases a modo virtual. Básicamente, para poner a buen recaudo mientras la Policía hacía su trabajo. En estos momentos, la Policía está haciendo su trabajo, han garantizado la seguridad de los niños", declaró.

Colegios necesitan seguridad

En esa misma, la ministra de Educación indicó que, tras tomar conocimiento de la amenaza de la agrupación criminal 'Los Gallegos', inició las coordinaciones correspondientes con el Mininter.

Asimismo, Miriam Ponce recalcó que entiende el temor de los padres de familia y sostuvo que los colegios ubicados en los distritos que se encuentran en estado de emergencia necesitan contar con seguridad ante esta preocupante situación.

"Se coordinó con el Ministerio del Interior para que ponga seguridad al inicio y terminadas las clases porque nuestras escuelas en todos los distritos que están en estado de emergencia requieren tener seguridad y es comprensible que los padres de familia tengan preocupación", indicó.

Clases suspendidas

Cabe decir que esta no es la primera vez que la titular del Minedu se pronuncia sobre este alarmante escenario. Y es que a inicios de este mes aseguró que era importante que los menores de edad no pierdan clase, por lo que no descartó recurrir a la virtualidad.

"Tenemos que garantizar que los alumnos no pierdan las clases, y se está evaluando si tienen que ir o no a la virtualidad, pero siempre poniendo por delante la seguridad de los niños, y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana adoptará las medidas más adecuadas", indicó anteriormente.

De esta manera, la ministra de Educación, Miriam Ponce, ha asegurado a los padres de familia de La Victoria que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha garantizado la seguridad de los niños luego de que 'Los Gallegos' amenazaran de muerte a la ciudadanía peruana del distrito.