Policía desaparece tras operativo antidrogas en río Huallaga: Familia pide intervención del Mininter

En entrevista con Exitosa, la esposa del suboficial PNP Luis Carrillo, Giovanna González, solicitó que el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Romero, disponga que se envíe más apoyo para la búsqueda del policía, quien desapareció tras un operativo antidrogas en el río Huallaga.

Durante el diálogo con Cecilia García en En Defensa de la Verdad, González expresó su temor de que su pareja esté siendo retenido por comunidades locales en la zona, considerada peligrosa. Por esta razón, hizo un llamado a las autoridades para que se brinde apoyo tanto aéreo como terrestre, incluyendo helicópteros, con el fin de buscar en las áreas de difícil acceso.

"Está llegando más ayuda, más contingente, están yendo a la zona pero no se logra encontrar a mi esposo. Es por eso que yo pido, por favor, la intervención del ministro del Interior para que envíen más apoyo por vía aérea y terrestre", declaró para nuestro medio.

En medio de un operativo antidrogas, cerca del río Huallaga, el suboficial Luis Carrillo desapareció desde hace una semana. El incidente que condujo a su desaparición ocurrió cuando la embarcación en la que se encontraba junto a sus colegas chocó con un tronco y se volcó en el río Huallaga. A pesar de que todos sus compañeros lograron salir con vida, Carrillo sigue desaparecido.

"Todos los compañeros han logrado salir con vida y al único que no se encuentra es a mi esposo, hace un semana. (...) Para ingresar a las zonas rojas, solo se puede con helicópteros y esa ayuda tiene que venir al Estado", expresó.

"La única esperanza que tenemos es ahí. No podemos dormir, no podemos estar tranquilos, mis hijas reclaman a su papá. Entonces, yo quiero que me brinden esa facilidad", agregó.