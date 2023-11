Posible respuesta de Sendero Luminoso: Al Gobierno "no le interesa" apoyar a la PNP, según José Baella

13/11/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista a Exitosa, el exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP, José Baella, se refirió a la posible respuesta armada de Sendero Luminoso e indicó que al Gobierno "no le interesa" apoyar a la Policía Nacional del Perú (PNP).

"No le interesa, es la verdad"

Durante diálogo con Katyuska Torres y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, Baella precisó que todas las unidades deben tener "lo justo" para poder protegerse si sucede una emboscada, por lo que señala que al menos en la PNP no cuentan con implementos necesarios como los carros blindados.

"No hay una decisión política de apoyar nunca a la Policía. ¿Estaría dispuesto el Gobierno a pagar por un laboratorio para la Policía Nacional? nunca, porque no hay la decisión política, no hay el liderazgo, no le interesa esa es la verdad", dijo.

Además, el exjefe de la Dircote manifestó que "todos quieren ser protagonistas" si se ejecuta la captura de terroristas que se encuentren en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), sin embargo no hay un liderazgo.

Inteligencia policial

Según Baella, sí hay trabajos de inteligencia que dan resultados, pero la realidad sería otra, ya que nadie aplica una estrategia correcta para frenar con los actos delictivos, por lo que continúan los secuestros, extorsiones y más actos delictivos.

"La Policía está haciendo todos sus esfuerzos, el problema es que no hay un liderazgo, no hay una estrategia, no se han puesto de acuerdo que hacer primero y que hacer segundo. El Gobierno debería hacer un mea culpa, me equivoqué con el plan Boluarte, pero replanteo, rectifico, la sociedad lo va a tomar de buena manera", agregó.

En otro momento, José Baella se refirió a la captura de miembros de una organización terrorista denominada 'Voluntad Transformadora', los cuales adoctrinaban niños con ideologías senderistas y precisó que no hubo ninguna reacción del Gobierno.

"No he visto ninguna autoridad que ha salido a decir que esto es algo aberrante para la sociedad peruana, no he visto ninguna reacción del Gobierno, esta situación nos debe llegar a reflexionar, que es lo que esta pasando con los niños que han envenenado su pensamiento", destacó.

Asimismo, señaló que se deben analizar las acciones que se llevan a cabo a fin de defenderse como sociedad contra la organización terrorista Sendero Luminoso (SL). "No hay una verdadera política nacional contra el terrorismo".

De esta manera, el exjefe de la Dircote, José Baella, indicó que al Gobierno "no le interesa" apoyar a la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de una posible respuesta armada de Sendero Luminoso, tras la captura de cuatro de sus integrantes.