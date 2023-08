Preocupante cifra: Lima registra casi 100 fallecidos por accidentes con motos y bicicletas en lo que va del año

29/08/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las cifras de accidentes vehiculares en Lima Metropolitana en lo que va del 2023 son preocupantes. De enero hasta agosto, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que se registraron 96 fallecidos que eran conductores de motos, trimotos y bicicletas.

De acuerdo a la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la PNP, la mayor cantidad de víctimas mortales fueron motociclistas, que contabilizaron 62 muertos, seguido de 15 fallecidos en motos o trimotos, 13 en trimotos y solo 6 fueron ciclistas.

El coronel PNP Jesús Montesinos indicó que la mayoría de accidentes de tránsito ocurrieron porque los conductores manejaron en estado de ebriedad o a exceso de velocidad. Asimismo, mencionó que estas negligencias provocan un 60% de los accidentes de tránsito, pero también señaló que se deben a la imprudencia del peatón.

Cifras alarmantes

Según un cuadro estadístico de la Divpiat, de enero a agosto del 2023, se han registrado 110 fallecimientos por accidentes vehiculares: 107 por atropellos, 44 por atropello con posterior fuga, 19 por volcaduras de coches y 8 por choques con posterior fuga.

Dicho informe se complementaba con información que indicaba que los distritos limeños con mayor incidencia de muertes por accidentes de tránsito son Lurín (26 muertes), Comas (23 muertes), Carabayllo (20 muertes), Ate Vitarte (18 muertes), Villa El Salvador (17 muertes), Surco (16 muertes), Los Olivos (14 muertes) y San Juan de Lurigancho (14).

Asimismo, la vía que más accidentes fatales presenta es la Panamericana Sur, con 45 muertes registrada. Está seguida por la Panamericana Norte, con 30 muertos, y la avenida Tupac Amaru, con 13 víctimas en su extensión.

Solicitaron respetar los límites de velocidad

Por otro lado, el coronel Montesinos solicitó a la población tener en consideración el reciente Decreto Supremo 025-2021-MTC, que contiene los limites actualizados de velocidad de tránsito en calles, jirones y avenidas de zonas urbanas y carreteras a nivel nacional.

Según indica el Reglamento Nacional de Tránsito, en calles y jirones de zonas urbanas no se debería exceder los 30 kilómetros por hora (una actualización que reduce en 10 km/h respecto a la anterior ley). Esa misma reducción se aplicó respecto a las avenidas de las ciudades, donde no se debe superar los 50 kilómetros por hora. En zonas comerciales, no se debe exceder los 30 kilómetros y en zonas residenciales los 50 kilómetros por hora.

Las cifras de accidentes vehiculares en moto y bicicletas en Lima ascienden hasta los 96 fallecidos, una cifra preocupante y que requiere de atención por parte de la población.