¡Preocupante hallazgo! 40% de conductores de transporte informal no tiene licencia, según ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reportó que el 40% de los conductores intervenidos en operativos de fiscalización contra el transporte informal no cuentan con licencia de conducir.

El representante de la entidad reguladora, José Aguilar Reátegui, exhortó a la ciudadanía a no consumir transporte informal al señalar que estos no ofrecen ninguna seguridad.

"En los operativos hay una gran cantidad de vehículos que van al depósito, no solo por no tener autorización, sino que los conductores no tienen brevetes en casi el 40% de los casos. ¿Ustedes subirían a un vehículo donde el conductor no tiene brevete?", expresó en declaraciones a la prensa.