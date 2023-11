Presidente del Poder Judicial: El estado de emergencia no es suficiente para disminuir los crímenes

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo Vela se refirió a la medida empleada por el Gobierno sobre el estado de emergencia en zonas del Perú y precisó que este "no es suficiente" para disminuir los crímenes.

Mediante declaraciones a los medios al culminar un evento en el distrito de Chimbote, provincia de Santa, Arévalo precisó que esta medida empleada a fin de combatir la delincuencia y criminalidad no sería la solución.

"Yo no voy a decir de manera tajante que no ha servido. Lo que digo es que no es suficiente. Un estado de emergencia por si solo no es suficiente", destacó Arévalo, este lunes 13 de noviembre.