¡Qué calor! Senamhi anuncia altas temperaturas en 9 regiones de la Selva centro y sur esta semana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que 9 regiones de la Selva del país presentarán altas temperaturas. Según el pronóstico, se espera que el fenómeno alzance los 37 grados Celsius.

¿Cuáles son las regiones afectadas?

Desde mañana martes, 7 de noviembre y miércoles, 8 de noviembre, la selva central y sur superarán los 37 grados en su temperatura diurna, y en la selva norte se prevee que la temperatura alcance los 36 grados.

Asimismo, aumentará la radiación ultravioleta (UV), especialmente al medio días. Cabe mencionar que la ocurrencia de chubascos de forma aislada y las ráfagas de viento alcancen velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora.

El Senamhi publicó la lista de regiones que se verán afectadas por este fenómeno. La zona selva de Cusco, especialmente en las provincias de La Convención, Paucartambo, Quispicanch.

Además, la región Huánuco, en las provincias de Huacaybamba, Huánuco, Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca. En esa misma línea, La región Junín, en las provincias de Chanchamayo, Junín, Satipo.

Se une a la lista la región Loreto, en las provincias del Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón, Putumayo.

Senamhi da recomendaciones

El mismo fenómeno sucederá en la región Madre de Dios, en las provincias de Tambopata, Manu, Tahuamanu. La provincia de Oxapampa en Pasco también se une a la lista.

Finalmente, la región San Martín también presentará altas temperaturas, en las provincias de Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, San Martín, Tocache. Y Ucayali, en las provincias de Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad, Purus.

Ante dicha situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población aplicarse bloqueador y protector solar, si es que por diferentes motivos tienes que estar expuesto a la radiación solar. Así como también usar sombreros de ala ancha y lentes de sol que tengan protector filtro ultravioleta.

Además, se suiere beber abundante líquido, para no deshidratarse y no ingerir comidas ni refrescos que no tengan refrigeración, tampoco exponerse de forma directa a los rayos solares.

Otro consejo del Indeci es mantener una ventilación adecuada en casa y centro de labores, así como utilizar colores claros en la ropa, evitar las actividades físicas entre las 10:00 y las 17:00 horas, y procurar tener en casa sobres de suero oral.

De esta manera, el Senamhi anunció que 9 regiones de la Selva central y sur sufrirán de altas temperaturas, las cuales pueden superar los 37 grados Celsius.