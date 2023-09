"Que ni una sola moto salga a circular": Exigen declarar estado de emergencia en todo el país

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, exigió que se declare en estado de emergencia todo el país y propuso "que ni una sola moto salga a circular" porque, según dijo, los "malos extranjeros" usan dicho vehículo como herramienta para delinquir.

Según informó el burgomaestre, el distrito de Carabayllo cuenta con 30 camionetas de serenazgo, más de 300 serenos y 24 motocicletas. Con ello, tratan de frenar la delincuencia.

Durante diálogo con Katyuska Torres para Exitosa Te Escucha, Mendoza resaltó el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) junto a los efectivos de serenazgo.

Sobre la inseguridad ciudadana el alcalde de Carabayllo realizó una petición a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el marco del estado de emergencia en SJL, SMP y Sullana.

"Presidenta Dina Boluarte si usted realmente quiere detener esta avalancha de la delincuencia, a los ministros también, si no quieren ver más sangre en las calles, por qué no tomamos una medida, por ejemplo, que ni una sola moto salga a circular", afirmó.

Al respecto, Mendoza aseguró que desde que "los malos extranjeros" llegaron al Perú, la herramienta que usan para delinquir son las motos.

Cabe mencionar que, sobre esta medida propone que se debería poner en práctica que durante 60 días no circule ninguna moto por las calles de la capital.

"Está definitivamente que la moto es la herramienta que utilizan todos los malos extranjeros y los malos peruanos para cometer actos que reprochamos (...) Yo creo que la economía del país no se va a caer porque no hay deliverys, además en Lima la moto no es un medio de transporte masivo", señaló a Exitosa el alcalde de Carabayllo.