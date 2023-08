Rafael López Aliaga anuncia 'Plan Maceta' para "espantar" a delincuentes: "Si hay belleza, el choro se va para otro lado"

31/08/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que implementará macetas en las calles de su jurisdicción a fin de espantar a los delincuentes.

Durante una actividad oficial, el burgomaestre señaló que instalará los elementos decorativos en el cerro San Cosme y El Pino buscando otorgarle "belleza" al espacio público y de esa manera ahuyentar a los malhechores.

"Las macetas son para (brindar) belleza. Hay un montón de libros de cómo la belleza espanta a la delincuencia. Hay un efecto psicológico. Si hay belleza, el choro se va para otro lado", manifestó López Aliaga.

Plan para combatir inseguridad ciudadana

El alcalde de Lima dejó entrever que esta estrategia tendría un sustento irrefutable y por ello la respalda como parte de su plan para combatir la inseguridad ciudadana. Sin embargo, no precisó los detalles de esta medida ni presentó argumentos sólidos que la avalen.

🔴🔵Alcalde de Lima anuncia 'Plan Maceta' para "espantar" a los delincuentes.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/kAyTxl1AQT — Exitosa Noticias (@exitosape) August 31, 2023

"Me han criticado por decir esto, pero lo reitero. Lean un poquito más, ¿ya? Oriéntense, miren cómo funciona el mundo, cómo funciona el ser humano", agregó.

Convenio internacional

En esa línea, hace unos días firmó un convenio de cooperación internacional con sus homólogos de El Salvador y Ecuador para reforzar la seguridad ciudadana.

Durante la ceremonia, el burgomaestre indicó que la capital podría adoptar el denominado "Plan Bukele" para combatir la delincuencia.

"Creo que hay que aprender de lo bueno de otros fenómenos y aplicarlo en lo que se pueda aplicar (...) Puede ser 'Plan Bukele', pero puede ser un plan adaptado, por lo menos en lo que nos compete aquí, que es Lima Metropolitana", expuso.

Asimismo, RLA manifestó que, en la próxima sesión de regidores, redactarán una iniciativa legislativa para que se aplique en el país medidas que son "exitosas" en la nación centroamericana.

Por otra parte, el alcalde propuso que se declare en estado de emergencia Lima Metropolitana y Callao, con el propósito que se realicen operativos en zonas estratégicas con el Ejército de manera disuasiva.

"Estado de emergencia para Lima Metropolitana y el Callao, por lo menos empecemos por una parte, para todo el Perú puede ser complicado (...) Se puede hacer un operativo de estado emergencia con lo que he dicho varias veces, pero no se me hace caso: Ejército disuasivo, que proteja zonas de Lima Metropolitana y Callao (...) En zonas estratégicas", declaró.

De esta manera, el alcalde de Lima anunció el 'Plan Maceta' como parte de su estrategia para "espantar" a delincuentes.