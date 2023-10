Rafael López Aliaga: Concejo Metropolitano aprobó cambiar de nombre del Parque de la Cultura al de Luis Castañeda Lossio

19/10/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Concejo Metropolitano en sesión extraordinaria aprobó modificar el nombre del Parque de la Cultura, ubicado en Cercado de Lima, al de Luis Castañeda Lossio, exalcalde de Lima.

Ordenanza No 2572

"El Consejo Metropolitano determina aprobar la modificación de la nomenclatura del Parque de la Cultura, por la denominación: Parque Oscar Luis Castañeda Lossio, el cual tiene carácter de área de recreación pública, ubicada en el distrito de Cercado de Lima", se lee en el estatuto.

Como medida complementaria, el ente municipal también admitió la edificación de un monumento en honor al fundador de Solidaridad Nacional, ahora Renovación Popular (RP).

"Determina encargar a PROLIMA, realizar las acciones administrativas correspondientes para el diseño y construcción del monumento a favor de Oscar Luis Castañeda Lossio", dice otra parte de la Ordenanza No 2572.

A detalle, esta medida entrará en vigencia un día después de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Por tanto, se ordenó a la Secretaria del Consejo propiciar su oficialización.

RLA lo consiguió

Así, Rafael López Aliga (RLA), burgomaestre de la Municipalidad Metropolitana de Lima, logró congratular a Castañeda Lossio, de quien se hizo amigo tras su afiliación a Solidaridad Nacional.

Anteriormente, trató de rebautizar la avenida Miguel Iglesias pero los vecinos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador se opusieron. Asimismo, propuso cambiar los nombres de hospitales de 'La Solidaridad' a Luis Castañeda.

"Se lo merece"

En el caso de los centros médicos, RLA recordó que Castañeada Lossio creó esta línea de nosocomios, ubicados en distintas partes de la capital, por lo que merece tal reconocimiento póstumo.

"Poner el nombre de Luis Castañeda Lossio a todos los hospitales de 'La Solidaridad', que lleven su nombre porque ha sido su creación, se lo merece. Le vamos a rendir homenaje a este hombre que está en el cielo", declaró públicamente en agosto anterior.

En ese sentido, López Aliaga señaló que la gestión del difunto en la MML rozó la excelencia, por tanto, no podrá llegar a dicho nivel. "La meta que me deja es altísima, yo no voy a llegar, es imposible. Ha hecho tanto trabajo", sostuvo.

Vale indicar que, el militante de RP también recordó al exburgomaestre en la ceremonia donde asumió la alcaldía. "Por Dios, por los que menos tienen en Lima y en el Perú, por Lucho Castañeda Lossio, sí, juro", dijo.

