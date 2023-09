Rafael Vela Barba: Ollanta Humala buscaría que los testigos no declaren en juicio con Odebrecht

El coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, aseguró que la estrategia legal del expresidente, Ollanta Humala, sería evitar que los testigos puedan declarar en el juicio actual con Odebrecht.

El pronunciamiento del fiscal tuvo lugar el último domingo 10 de septiembre en entrevista con diario El Comercio tras las audiencias realizadas en el caso que se sigue contra del exjefe de Estado. Al respecto, sostuvo que la defensa del exmandatario intentará utilizar todos los recursos legales para cumplir con su objetivo.

"Está claro que agotan todos los mecanismos que pueden, en orientación a sus estrategias legales. La estrategia del señor Humala es clara: es que los testigos no declaren. Ellos no quieren escuchar a los testigos, no quieren interrogarlos. Lo que quieren es que no se escuche esa versión", declaró.