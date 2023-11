"Retírate, no estamos en tu barrio": Serenazgo de San Borja es acusado de discriminar a transeunte

Un nuevo caso de discriminación ha escandalizado a las redes sociales. Esta vez, un transeúnte denunció públicamente en TikTok, que fue víctima de discriminación por parte de un personal del Serenazgo de la Municipalidad de San Borja. Según el joven que hizo la denuncia, el serenazgo puso frases discriminadores hacia él solo porque estaba echado en el césped.

Según se pudo apreciar en el video que el usuario, identificado como @g.flores58, difundió en redes; el personal de serenazgo lo habría incomodado porque estaba ocupando un parque cercano a la municipalidad de dicho distrito.

"Un señor se me ha acercado y me ha dicho que me retire. Y yo le digo que por qué solo me dice eso a mí. Se acerca y me manosea la gorra que llevo. (...) He estado echado ahí. El señor se me acercó y me movió la gorra y me dijo a quién le vas a decir que no", narró al inicio del video.