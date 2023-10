Ricardo Morán: Reniec anuncia que procederá con la inscripción de sus hijos tras fallo del TC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha anunciado que continuará con el proceso de inscripción de los hijos de Ricardo Morán, luego de que el Tribunal Constitucional fallara a favor de reconocer su nacionalidad peruana.

El siguiente paso que dará el mencionado organismo fue notificado a través de un comunicado emitido este martes 17 de octubre, donde también se indica que ya recibieron la disposición oficial del TC que les permite seguir con este proceso.

Como se recuerda, el Reniec procederá con la inscripción de los hijos de Ricardo Morán después de que el TC haya resuelto otorgar la nacionalidad peruana a sus hijos, Emiliano y Catalina.

De acuerdo con el propio órgano jurisdiccional, dicha decisión fue tomada luego de que se identificara una falta de reconocimiento legal del derecho del padre y una discriminación "por razón de sexo" en perjuicio de los varones.

Por esta razón, el Tribunal Constitucional ordenó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil continuar con el proceso correspondiente, como también exhortó al Congreso a "equiparar el derecho de un padre" para poder inscribir a sus descendientes sin develar el nombre de la mamá.

Tras este favorable fallo, Ricardo Morán ha confesado que sus días han cambiado, pues ha descubierto una "felicidad diferente", donde todo se ve más bonito. Y es que, según indicó ha logrado superar el gran "pero" en la vida de sus hijos.

"Las primeras ocho horas estaba en shock. El sábado me he levantado y me he reconocido feliz. He dicho 'wow, esto era lo que era ser feliz'. No había sido tan feliz desde que mis hijos nacieron Todo se veía bonito, la gente se veía más alegre. Estoy en un momento muy feliz, pensé que no iba a llegar hasta dentro de 18 años", confesó.