Rosangela denuncia que examiga usó su nombre para pedir dinero: "Te metiste con la persona equivocada"

17/10/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A tener cuidado! Rosangela Espinoza denunció mediante sus redes sociales, que una examiga ha pedido dinero prestado a varios de sus amigos usando su nombre e imagen, por lo que advirtió a todos sus seguidores, que estén alertas para que no vayan a ser estafados.

La popular 'chica selfie' aseguró que esta persona se acercó a ella con malas intenciones, ya que después de hacerse su amiga, empezó a beneficiarse económicamente con su imagen.

"Ahorita me encuentro en terapia y me siento en obligación de mandar esta storie por adelantado, ya que mañana voy a subir el video en TikTok para que se viralice con respecto a una persona que se acercó a mí unos meses atrás, ganándose mi confianza, con la finalidad de pedir dinero a mis amigos", reveló la influencer en mediante su Instagram.

Rosangela acusa a su examiga

La participante de "Esto es guerra" sindicó a Karen del Pilar Ortiz Puica como la responsable de haber pedido dinero a sus amigos cercanos y dijo que actualmente, la tiene bloqueada de todos lados.

"Te metiste con la persona equivocada. Yo corté con ella todo y aún así sigue diciendo que somos amigas", escribió.

En una siguiente historia, Rosangela publicó una captura de pantalla de la conversación con Karen en las que se lee como la encara por sus acciones; además, advirtió que mostrará pruebas para comprobar lo que dice.

"Por favor, si la conocen, alerten a todo su círculo de amigos porque necesita terapia, ayuda profesional. Mañana voy a subir el video con pruebas y todo. Ya no voy a gastar energía en esto", concluyó.

Rosangela habla sobre juguetes sexuales

En una reciente transmisión en Twitch, los seguidores de Rosangela Espinoza se mostraron más activos de lo habitual al plantear una pregunta sobre su vida íntima. Un usuario de Twitch directamente le preguntó si utiliza algún juguete sexual, en concreto, un 'vibrador', lo que sorprendió a la chica reality.

Rosangela Espinoza respondió con una sonrisa nerviosa: "No, no tengo... esas cosas no se preguntan, son intimidades. Tampoco, tampoco". Sin embargo, sorprendentemente, no detuvo allí su respuesta. Continuó jugando con la ambigüedad y pidió la opinión de sus seguidores: "¿Ustedes qué creen? ¿Tengo (vibrador) sí o no? A ver, escriban en los comentarios.

De esta forma, Rosangela Espinoza advirtió sobre una exmiga llamada Karen del Pilar Ortiz Puica, a quien acusó de pedirle dinero a sus amigos usando su imagen y nombre.