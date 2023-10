"Sácame de este cielo de una vez": Peruana reportada como desaparecida en Israel cuenta cómo logró escapar de la guerra

En exclusiva para Exitosa, Rufina Pereyra, la peruana que estuvo desaparecida en Israel, nos cuenta cómo fueron sus días tras el ataque de Hamás y cómo logró escapar de la guerra.

En conversación con el programa "Informamos y opinamos" conducido por Karina Novoa, la invitada narró que su vuelo despegó en una ciudad cerca a la frontera con Líbano y apuntó que logró observar los misiles desde el avión.

Asimismo, Pereyra contó que el sábado 07 de octubre tuvo que dirigirse tres o cuatro veces al sótano del hotel donde se hospedó en Israel ante los bombardeos.

En esa misma línea, la compatriota indicó que las personas que no pudieron comprar un boleto para regresar fueron llevados de hotel en hotel para refugiarse de los ataques.

Además, la invitada aseveró que no recibió ninguna llamada de las autoridades peruanas y manifestó que el internet no funcionaba muy bien lo que dificultaba poder comunicarse.

"Yo no recibí ninguna llamada y aparte de eso que por la convulsión el internet no funcionaba muy bien y más parábamos en los sótanos. Ese país está preparado que hay sótanos donde uno tiene que esconderse. Por eso no había no había cobertura, tal vez me llamarían, no sé", añadió.