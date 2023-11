"Se tiene que cambiar al DIVTER y a todos los comisarios", sugiere Susana Saldaña

En entrevista con Exitosa, la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, pidió al Ministerio del Interior el cambio del jefe de la División Policial Centro 2 de Lima (DIVTER), Crnl. PNP José Alvarez, así como a sus comisarios.

En diálogo con Nicolás Lúcar, en el programa 'Hablemos Claro', la representante de Microempresarios de Gamarra se pronunció sobre la situación de los mototaxistas en La Victoria y El Agustino, sugiriendo el cambio de algunas autoridades policiales para luchar contra las mafias extranjeras.

Asimismo, Saldaña Ramos aseguró que otro "protagonista" en esta situación delictiva está "pasando por alto", por ello, hizo un llamado al Ministerio Público para que monitoreen las zonas de La Victoria.

En esa misma línea, la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú resaltó que el responsable de lo que está sucediendo es el coronel Álvarez, a pesar de llevar 10 meses en el cargo.

"El principal responsable de que el General no sepa y no se entere de lo que está sucediendo realmente estos días es el que está a su costado, es el coronel Álvarez. Él es el DIVTER, es el encargado y responsable de la seguridad en La Victoria, el Agustino y en San Luis y en 10 meses aún no terminan de enterarse", sostuvo para nuestro medio.