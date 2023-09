Sendero Luminoso: CIDH también admitió demanda del camarada 'Artemio' contra el Estado peruano

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda del terrorista Florindo Flores Hala, más conocido como camarada 'Artemio', contra el Estado peruano. El exdirigente de Sendero Luminoso sostiene que fue "mal condenado" por el PJ y además, asegura que se encuentra en pésimas condiciones carcelarias.

A través de un informe de admisibilidad, la entidad internacional señaló que el propósito es determinar si las autoridades judiciales vulneraron los derechos de integridad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y no retroactividad y protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"El propósito no es determinar la inocencia o culpabilidad del señor Flores Hala, sino definir si las autoridades judiciales han afectado o no obligaciones estipuladas en la Convención, en particular el deber de motivación, el principio de presunción de inocencia, principio de legalidad y el derecho a la protección judicial", escribieron.