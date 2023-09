"Sendero Luminoso sigue causando temor": Alcalde de Putis tras enfrentamiento de militares con terroristas

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Putis, Rogelio Cusichi, reveló que Sendero Luminoso sigue causando "temor" en su distrito. Ello luego que se conociera que cuatro militares del Ejército fallecieron en un enfrentamiento con terroristas en la provincia de Huanta, región de Ayacucho.

Durante el programa Exitosa Perú con Manuel Rosas, el burgomaestre sostuvo que aún viven con miedo por la "cruel matanza" que sufrieron hace casi 40 años. Y si bien señalaron que las Fuerzas Militares han tenido una conducta pacífica, aún temen por las acciones del grupo terrorista.

En esa misma línea, el alcalde de Putis advirtió que la situación del VRAEM, lugar donde ocurrió el asesinato de los cuatro militares, es crítica ante la presencia de grupos armados.

Este escenario causa aún mayor preocupación por la falta de equipamiento del sector y la ausencia de las fuerzas del orden en el área.

"Putis no cuenta con seguridad de la PNP y del Ejército, está abandonado por el Estado. No hay patrullaje. No tenemos comisaría, la más cercana está a una hora 45 minutos en carro. A mí me designan 40 mil soles mensuales. No tengo comunicación, internet, ambulancia", contó Rogelio Cusichi.