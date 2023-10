Sergio Tarache, confeso feminicida de Katherine Gómez, llegaría al Perú en noviembre, estima la PNP

En entrevista con Exitosa, el jefe de Interpol Perú, Cnel. PNP Aldo Ávila, informó que el proceso de extradición de Sergio Tarache, confeso feminicida de Katherine Gómez, ya llegó a su etapa final, estimando la llegada del ciudadano extranjero al Perú en el mes de noviembre.

Durante el programa 'Informamos y Opinamos 'con Karina Novoa, el titular de la Policía Internacional en nuestro país explicó que la Corte Suprema de Justicia de Colombia ya emitió una opinión favorable respecto al tema, por lo que solo aguardarían la firma del presidente Gustavo Petro.

Asimismo, recalcó que como operadores de justicia confían en que el Gobierno colombiano ejecutará lo antes posible el proceso de extradición, asegurando que para el mes de noviembre ya se tendría en suelo peruano al asesino de la joven Katherine Gómez.

"La decisión política (...) nosotros los operadores de justicia no ponemos en tela de juicio (...) Colombia también tiene serios casos de feminicidio, por lo que la sociedad colombiana también vive preocupada (...) no creo que demore más tiempo (...) Yo creo que para noviembre tenemos a Sergio Tarache en el Perú enfrentando a la justicia peruana", precisó.

Cynthia Machare, madre de la víctima, se comunicó con Exitosa para detallar cómo viene sosteniendo el caso de su hija Katherine Gómez, quien falleció el pasado 24 de marzo tras ser rociada con gasolina y prendida en fuego.

Asimismo, resaltó el apoyo que viene recibiendo por parte del Gobierno colombiano debido a que le ha permitido agilizar trámites para lograr obtener justicia para su hija.

"Hace poco estuve en Colombia, estuve en contacto con el Gobierno y ellos aseguraron que me iban a brindar apoyo para agilizar los trámites y se pueda hacer justicia por mi hija (...) Yo les agradezco todo el apoyo que me dieron cuando llegué a Colombia y que se cumpla lo que me prometieron (...) extraditar al asesino de mi hija", añadió.

"Hablé con entidades en Colombia, me mantengo en reserva pero hablé con entidades que me prometieron que se iba a cumplir el protocolo y a la vez se iba a priorizar y agilizar el trámite (...) veo que no fue en vano (...) me están dando el apoyo que me dijeron", concluyó.