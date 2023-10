SJM: ¡Indignante! Vecinos de la Rinconada almacenan agua en bañeras para sobrevivir

05/10/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En lo más alto del distrito de San Juan de Miraflores (SJM), específicamente en Rinconada, los residentes de una asociación de viviendas están enfrentando una situación crítica debido a la anunciada interrupción del servicio de agua. Ante esta adversidad, los vecinos se han visto obligados almacenar el recurso hídrico en bañeras para sobrevivir.

Desde hace varios días, los habitantes de Rinconada han estado recolectando agua de todas las formas posibles: cilindros, tanques, baldes e incluso bañeras. Esta estrategia se ha vuelto vital para poder continuar con sus actividades diarias durante los días en los que habrá corte masivo en los distintos distritos de Lima Metropolitana.

Una manera de sobrevivir

Uno de los residentes expresó que esta sería la única forma de almacenar el agua debido a que no cuenta con tanques. Aun así, señaló que esta herramienta no sería suficiente para abastecer a todos los miembros de la familia.

El incremento en los precios de los envases de agua es otra preocupación que aqueja a los residentes de Rinconada. Antes de la crisis, un tanque de agua se conseguía por 60 soles o incluso menos.

Sin embargo, con el corte del servicio de agua, los precios se han disparado, alcanzando los 90 soles o más. Esta situación ha generado tensiones adicionales entre los vecinos, quienes ahora se ven enfrentados a la posibilidad de que otros intenten robar su agua almacenada.

El distrito de San Juan de Miraflores no es el único en esta lucha por el acceso al agua, ya que otras áreas también han experimentado un aumento en los precios y la escasez. Los vecinos de Rinconada esperan que esta situación no se prolongue demasiado y que el servicio de agua se restablezca pronto, ya que temen que sus reservas actuales no sean suficientes para sobrevivir durante mucho tiempo.

Corte de agua masivo

Desde hace más una semana, Sedapal informó que 22 distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable desde las 8:00 horas del 6 de octubre.

Las zonas que no contarán con agua potable son Barranco, Surquillo, La Molina, Ate, La Victoria, Miraflores, San Isidro, San Luis, El Agustino, Rímac, San Martín de Porres (sector 204), Cieneguilla, Santa Anita (sectores 171, 172 y 177), Independencia, San Juan de Lurigancho (sector 400), San Borja, Surco, Lurín, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores.

De esta manera, los vecinos de la Rinconada almacenan agua en bañeras para sobrevivir durante los días de corte de agua masivo.