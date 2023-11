SJM: Jóvenes y adultos se amanecen celebrando Halloween y Día de la Canción Criolla

El distrito de San Juan de Miraflores (SJM) amaneció con gran afluencia de jóvenes y adultos, quienes retornaban a sus respectivos hogares luego de haber celebrado Halloween y el Día de la Canción Criolla.

Exitosa llegó hasta la avenida Miotta, ubicada en el distrito de SJM, donde se pudo registrar que un gran número sobre todo de jóvenes entre los 20 a 30 años que salían a muy tempranas horas de las distintas discotecas que hay por dicha zona.

Esta situación generó una enorme congestión vehicular de norte a sur y viceversa, siendo la avenida Mateo Pumacahua y la antigua Panamericana Sur afectadas por ellos.

En declaraciones a nuestro medio, un joven que asistió a una conocida discoteca del distrito señaló que la fiesta con temática de Halloween que realizó el local superó sus expectativas, por lo que incluso se animó a disfrazarse junto a su pareja.

"Muy buena la celebración, me disfrace de 'Lobo Feroz' y (su acompañante) de 'Caperucita Roja' (...) Full diversión, no pensaba quedarme de amanecida (...) toca descansar mínimo sino no llego para el trabajo (...) el tráfico para este feriado está bien", expresó.