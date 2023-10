SJM: vecinos denuncian que no tienen agua hace 10 años y temen que cisterna no pase ante el corte de Sedapal

Una grave situación pasa el asentamiento humano 'Vencedores de la Rinconada', ubicado en San Juan de Miraflores. Sus vecinos denuncian que no cuentan con el servicio de agua y desagüe desde hace 10 años y temen que camión cisterna no pase ante el corte anunciado por Sedapal.

Los vecinos denuncian que únicamente se abastecen de agua cada 8 días, e incluso desde antes del corte ya estaban acostumbrados a segmentar su consumo para que alcance para todos.

Exitosa pudo conversar con una vecina de la zona, que manifestó su preocupación ante el desentendimiento de las autoridades ante su situación.

"Estamos preocupados porque todos los vecinos sufren. El repartidor pasa todos los jueves, pero no nos ha dicho nada aún", declaró.

En diálogo con nuestro medio, otra vecina de la zona mencionó que las 101 familias del sector están divididas en una parte baja, que sí cuenta con agua, y las que están en la zona alta, que no cuentan con el recurso.

Sin embargo, lo que más ha fastidiado a los pobladores es la negativa de la municipalidad por brindarles mayor cantidad de agua. Según indica la vecina entrevistada, únicamente están llenándoles un recipiente por familia.

"No alcanza el agua, y si tienes un rotoplast solo te llenan eso. Así les ruegues no te dan más. No tiene sentido porque son 100 litros de agua para una semana, que tenemos que dividir para bañarnos, lavar la ropa y cocinar", comentó,