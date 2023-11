Spotify Wrapped revela la canción, artista y álbum más escuchado del 2023: ¿Cómo obtener tu resumen?

29/11/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El momento más esperado del año para los usuarios de Spotify ha llegado finalmente. Desde hoy, es posible sumergirse en el resumen de las canciones, artistas, álbumes y podcasts más escuchados durante los últimos doce meses con el lanzamiento de Spotify Wrapped 2023. Además, el gigante del streaming, revelo los artistas más escuchados de este año.

La edición de este año trae consigo una presentación interactiva al estilo de las stories de Instagram, revelando de manera progresiva la evolución musical a lo largo del año.

¿Cómo acceder a mi resumen en Spotify?

Para acceder a tu resumen personalizado, simplemente debes abrir la aplicación en tu móvil, donde se mostrará un aviso en la pantalla principal. Al tocar el aviso, se desplegará automáticamente tu resumen personalizado.

En caso de que no aparezca, también puedes acceder directamente mediante el enlace dedicado a la experiencia Wrapped 2023, ahora disponible a través del navegador en cualquier dispositivo.

Las estadísticas de uso se presentan de manera visual a través de "stories", permitiéndote pausar la reproducción al mantener presionada la pantalla. Cada diapositiva ofrece la opción de compartir tus logros musicales en aplicaciones como WhatsApp, TikTok o Instagram.

Además, el Wrapped 2023 cuenta con su propia sección en la pantalla principal de la aplicación. Desde aquí, podrás explorar listas de reproducción con los mayores éxitos del año, recibir mensajes personalizados de los artistas más escuchados y aprovechar la función "DJ" para crear playlists que fusionen tus canciones favoritas.

¿Quiénes son los artistas y canciones más escuchadas del 2023?

Además de mostrar la lista de tus canciones y artistas más escuchados de este año, Spotify también reveló estadísticas interesantes de los artistas más escuchados canciones más populares y álbumes más reproducidos en la plataforma. Te los presentamos a continuación:

Artistas más reproducidos a nivel mundial

1. Taylor Swift

2. Bad Bunny

3. The Weeknd

4. Drake

5. Peso Pluma

Canciones más reproducidas a nivel mundial

1."Flowers" de Miley Cyrus

2. "Kill Bill" de SZA

3. "As It Was" de Harry Styles

4. "Seven (feat. Latto)" de Jung Kook

5. "Ella Baila Sola" de Eslabon Armado, Peso Pluma

Álbumes más reproducidos a nivel mundial

1. Un Verano Sin Ti de Bad Bunny

2. Midnights de Taylor Swift

3. SOS de SZA

4. Starboy de The Weeknd

5. MAÑANA SERÁ BONITO de KAROL G

De esta forma, Spotify Wrapped mostró a los artistas más escuchados, canciones más populares y álbumes más reproducidos de este 2023. Además, tiene la funcionalidad para que armes tu resumen personal.