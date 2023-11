Temblor en Lima: ¿Los sismos leves descargan energía y previenen terremotos más fuertes?

En la madrugada del 29 de noviembre, Lima volvió a temblar con un sismo de magnitud 5.3, siendo este el segundo episodio en tan solo dos días. Ante este panorama sísmico, surge la pregunta: ¿Los sismos pequeños liberan energía y evitan uno de mayor intensidad? Para explorar esta cuestión, mencionaremos las declaraciones del ingeniero Fernando Lazares del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID).

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el epicentro del sismo se ubicó a 112 kilómetros en Canta, con una profundidad de 112 kilómetros. Además, se destacó que este fenómeno no solo afectó a la zona epicentral, sino que también se sintió en varios distritos de Lima. Días antes, el 28 de noviembre, Ancón experimentó un temblor de 4.5 magnitud, marcando una preocupante secuencia de movimientos telúricos.

El país se encuentra en el denominado "cinturón de fuego", una región del Pacífico conocida por concentrar el 90% de los terremotos mundiales, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Ante este contexto, surge la necesidad de comprender mejor la relación entre los sismos leves y la posibilidad de un terremoto más fuerte.

El subdirector Académico del del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), Fernando Lazares, desmitifica la creencia popular de que los sismos de menor magnitud actúan como barreras preventivas.

Lazares explica que los sismólogos han desarrollado modelos matemáticos que desmienten esta idea, señalando que la ocurrencia de un sismo moderado no garantiza la ausencia de eventos más intensos.

"Así no funciona. Los sismólogos ya han elaborado modelos matemáticos al respecto. Cuando ocurre un sismo de regular intensidad no hay que confiarse y pensar que como ya ocurrió uno, significa que no va a darse el que estamos esperando o que debemos esperar uno de menor magnitud. (Esta creencia) da una sensación de falsa seguridad", explicó Fernando Lazares para El Comercio.