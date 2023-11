"Tengo que trabajar como si fuera ladrona": Comerciante denuncia agresión de fiscalizadores de Miraflores

Ana María Villanueva, vendedora ambulante de Miraflores, ha hecho una grave denuncia contra los fiscalizadores del distrito, a quien señala de haberla agredido en reiteradas ocasiones durante la intervención de sus productos.

La acusación de la mencionada comerciante tuvo lugar en la mañana de este lunes 13 de noviembre, donde reveló que el último fin de semana fue víctima de maltrato por parte de los trabajadores municipales, quienes le habrían quitado todos los productos que tenía a la venta, entre panes y almuerzos.

En detalle, Ana María Villanueva contó que intentó correr; sin embargo, no logró escapar y los fiscalizadores de Miraflores consiguieron arrebatarle su mercadería. Según relata, estos no dudaron en arrastrar las bolsas de alimentos por el suelo.

"Les han pasado la voz y han venido acá a Reducto. Yo no me he dado cuenta. Lo que hice es correr con mi coche, mi panera. Recién estaba empezando a vender. He chapado mis cosas y solamente he atinado a llegar acá a la vuelta. He llegado, han venido, me han arrastrado mis cosas. Me han quitado todo lo que tenía", declaró a nuestro medio.