¿Tony Rosado en problemas? MIMP denunciará a responsables de desnudar a mujer en concierto del cantante

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables (MIMP) anunció que denunciará a los responsables de desnudar a una mujer en concierto de Tony Rosado en Puerto Maldonado.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la cartera rechazó la utilización de mujeres como objeto sexual para la promoción de eventos públicos, debido a que "atentan contra su dignidad".

Asimismo, el MIMP informó que este hecho será comunicado al Ministerio Público para que inicie las investigaciones que correspondan y reiteró su lucha por enfrentar la discriminación contra las mujeres.

"El MIMP tiene como prioridad enfrentar la discriminación contra las mujeres y esto constituye un hecho de violencia que no puede ser normalizado ni tolerado y que será comunicado al Ministerio Público para que inicie las investigaciones que correspondan. Exhortamos a la sociedad en pleno a rechazar todo acto de violencia y discriminación contra las mujeres y niñas", agregó.

Esta indignante situación ocurrió el pasado 17 de octubre, cuando en pleno concierto realizado en el club El Bosque de Puerto Maldonado, perteneciente a la región de Madre Dios, el cantante de cumbia despojó a una mujer de todas sus prendas ¿Por qué sucedió?

Según se informó, todo consistió en un reto incitado por los animadores del evento, quienes ofrecían al público una quitarse una prenda íntima a cambio de una caja de cervezas.

De acuerdo a las imágenes difundidas, fue una mujer, quien al estar sobre el escenario inició quitándose su prenda íntima para luego bajarse el vestido en un intento de cubrirse las piernas. En seguida, Tony se le acercó y le levantó toda la falda.

En declaraciones a 'América Noticias', Tony Rosado manifestó que no tenía conocimiento del hecho. Según agregó, desconocía que en Puerto Maldonado realizaban ese tipo de concursos e incluso aseguró que fue la mujer, quien le pidió ayuda para quitarse las prendas.

"Yo no sabía eso, pidieron a una chica o chico, más que todo mujer, que suba y se sacara el calzón y le daban su caja de cerveza. No sabía que acá están acostumbrados a hacerlo, hay bastante prostitución en Puerto Maldonado, yo no le pedí, la chica dijo ayúdenme y le desamarré (el vestido) atrás nada más ", declaró el cantante para el citado medio.