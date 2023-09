Trágico parto en Cañete: ¡Lamentable! Mujer y bebé fallecen por presunta mala praxis en hospital regional

Un lamentable hecho ocurrió cuando se reportó la muerte de una mujer por presunta mala praxis luego de haber dado a luz en el hospital regional de Cañete.

Según indicaron los familiares, el hecho se registró el último miércoles 27 de septiembre. Además, indicaron que la víctima, quien fue identificada como Kelly Peña Quiroz, no habría recibido una atención oportuna durante su parto.

Además, se conoció que tras el ingreso de Peña Quiroz al nosocomio, entró en labor de parto pero por motivos aún desconocidos el bebé, lamentablemente perdió la vida.

De acuerdo a información obtenida, al ser intervenida, la derivaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y fue allí donde la mujer habría tenido tres paros cardiacos, los cuales terminaron con su vida.

Asimismo, es importante resaltar que, hasta la emisión de esta nota, no hubo algún pronunciamiento por parte del director del hospital, Renan Ríos Villa Gómez.

A raíz de ello, la cuñada de la fallecida aseguró que luego que se enteraran que el bebé había fallecido, el personal médico tuvo a Kelly Peña en una silla de ruedas durante horas.

Además, los familiares de Peña Quiroz, demostraron su indignación ante los hechos y denunciaron un mal trato por parte del personal del hospital regional de Cañete, además, aseguran que no le habrían dado la atención correspondiente desde el momento que ingresó.

"No tenían ni la paciencia, déspotas prácticamente, no es así, son dos vidas, yo reclamo justicia porque hay muchas personas que de repente por falta de economía recurren acá y solamente se tapan", señalaron.

Cabe mencionar que, de acuerdo a los parientes, el personal del nosocomio no les brindan información alguna con respecto al fallecimiento de Kelly Peña. También, se negarían a indicarles donde se encuentran ciertos servicios a los que necesitan acudir.

"Nadie me da ninguna información, ahora le pregunto a un personal donde queda un servicio y no saben, yo quisiera que por favor, esas dos vidas que se han ido, que no vuelva a ocurrir en otros pacientes", aseguraron haciendo referencia a que no desean que haya otra víctima por el mismo motivo.