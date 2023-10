Mario Vargas Llosa aclara su decisión de retirarse de la literatura.

El Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, se volvió a pronunciar acerca del tema de su retiro como escritor. Y es que luego de haber anunciado el fin de su carrera literaria, el literato decidió aclarar que no dejará de escribir "hasta el último día de su vida".

Durante una entrevista por la publicación la su última novela, el representante de literatura peruana aseguró que espera que las fuerzas le alcancen para seguir escribiendo hasta su último aliento.

"Y, aunque me crea un Matusalén, no aspiro a vivir tanto. Así que he terminado esta historia, a la que le tengo mucho cariño, pero seguiré escribiendo (ahora estoy trabajando en un ensayo sobre Sartre, que tuvo mucha influencia en mi juventud) hasta el último día de mi vida", expresó.