Vendedora de jugo de naranja enfrenta denuncias por llenar botellas con trapo mojado en lugar de cítricos

16/10/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una preocupante práctica que amenaza la salud de los habitantes de Lima ha sido expuesta a través de las redes sociales, específicamente en TikTok, donde se viralizó un video que muestra a una vendedora de jugo de naranja en condiciones higiénicas deplorables.

Puesto de jugos en condiciones insalubres

En el material compartido en esta plataforma, se observa a la vendedora de jugo de naranja utilizando un trapo de color verde para limpiar su puesto de venta y, sorprendentemente, emplea el mismo paño, mojado, para exprimir naranjas y rellenar las botellas de jugo.

Las alarmantes imágenes revelan que esta práctica insalubre tuvo lugar en la avenida La Molina, con la Carretera Central de Lima. En un momento impactante, la vendedora incluso sumerge el trapo en un balde de color rojo antes de proceder a limpiar su puesto y continuar llenando las botellas.

Autoridades se pronuncian

El alcalde de Ate, Franco Vidal, respondió a la denuncia a través de su cuenta oficial y expresó su preocupación. " Ten mucho cuidado con lo que consumes en la calle, esto pasó en la misma esquina de la avenida La Molina con la Carretera Central . Todavía lo pones a la venta, no te pases, pues vecina Teña, no me hagas esto y yo, que siempre confiaba en ti, me tomaba mi juguito por la mañana", escribió.

Las autoridades locales tomaron medidas inmediatas para abordar esta situación preocupante. El personal de serenazgo de Ate fue alertado y se dirigió al lugar de los hechos, donde incautó la mercadería.

Esta acción tenía como objetivo evitar que los productos fueran entregados a la vendedora y, mucho menos, comercializados, ya que esta práctica representa una amenaza grave para la vida y la salud de los consumidores.

En respuesta a este incidente, la Municipalidad de Ate informó que sus cámaras de vigilancia están activas en las principales avenidas para supervisar las operaciones en estas zonas.

Además, hicieron un llamado a los vendedores de desayunos a ser más escrupulosos en cuanto a la calidad e higiene de los productos que ofrecen, ya que se llevarán a cabo monitoreos y operativos para garantizar que todo se mantenga en condiciones óptimas.

Usuarios reaccionan

Los usuarios de las redes sociales también se hicieron eco de la denuncia, con numerosos comentarios que repudiaban el comportamiento de la vendedora y subrayaban la importancia de la higiene en la venta de alimentos callejeros. Uno de los comentarios señalaba: "Ni más compro jugo de trapo (...) Mi viejita también vende, pero ella sí se preocupa demasiado por la limpieza de sus productos, lamentablemente por esta gente ven mal el rubro".

Este caso de la vendedora de jugo de naranja ha generado una conciencia renovada sobre la necesidad de garantizar la salubridad en la preparación y venta de alimentos callejeros, y subraya la importancia de una regulación estricta para mantener la salud y seguridad de los consumidores en la ciudad de Lima.