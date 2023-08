VES: Madre de menor que padece cinco enfermedades crónicas pide ayuda tras escasez de medicina

15/08/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy conoceremos la historia de un menor de tan solo siete años, quien lamentablemente cuenta con cinco enfermedades crónicas, por ello una de las enfermedades le solicita consumir una medicina, la cual según la madre, el Estado peruano no le está brindando.

La madre del menor, Sandy Cotito pidió ayuda a través de las cámaras de Exitosa, exigiendo la medicina, ya que es vital para brindarle calidad de vida al menor, ya que ante las enfermedades que sufre, no tienen cura.

Requiere de Tobramicina

Según menciona Sandy, el laboratorio que producía la medicina la cual es la tobramicina de 60 miligramos, se fue del país. Sin embargo, existe un laboratorio que les quiere vender la medicina.

"El seguro no se esta haciendo cargo de hacer la compra de la medicina. Que sería de ellos que sus enfermedades no tienen cura, de mi hijo y de muchos niños que tienen fibrosis quística, ellos al menos deberían tener la medicina correcta que necesitan", señaló la madre.

Además, agregó que si bien el precio de la medicina es elevado, ella y una madres más realizaron la compra de la medicina, sin embargo los medios económicos que presentan, no les permitió seguir obteniéndola.

La madre sumó según su punto de vista, el seguro no los apoya, ya que la enfermedad que presenta no solo su hijo sino más pequeños no tiene cura. Asimismo, informó que existe otra medicina que les puede brindar calidad de vida a los menores.

"Hay una medicina que es la triple terapia que si les ayuda a tener calidad de vida, va a ser mucho para ellos, para que puedan estar bien", declaró.

Cabe mencionar que, las enfermedades con las que cuenta el pequeño son: fibrosis quística a todos los órganos del cuerpo, insuficiencia pancrática, síndrome de Bartter, autismo y por último, desnutrición crónica.

Piden ayuda al ministro de Salud

Para la alternativa de la triple terapia, las madres ya realizaron los trámites de papel necesarios para la compra de ella, sin embargo el seguro no efectúa dicha adquisición.

Es por ello que, Sandy Cotito, hizo un llamado al ministro de Salud, Cesar Vásquez para en su posición como titular de salud, pueda ver el caso de todos los niños que necesitan la medicina urgentemente.

"Ministro de Salud póngase la mano en el pecho, nosotros sufrimos ver a nuestros hijos así, no solo yo como madre, todos los niños con fibrosis quística sufren, por favor necesitamos triple terapia para que ellos estén bien y tengan calidad de vida", recalcó a Exitosa.

¿Cómo puedo ayudar?

Asimismo, la madre de familia manifestó necesitar ayuda de demás personas que expresen su solidaridad tras la necesidad del menor que no solo requiere la medicina mencionada, sino también leches, gotas de salbutamol, entre más.

Si usted desea apoyar, puede comunicarse al número 933 401 577 - Sandy Cotito.