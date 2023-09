(VIDEO) Asesor de la presidenta Dina Boluarte amenazó a su pareja con quemarla viva

Preocupante. Registros de la Policía Nacional del Perú (PNP) señalan al asesor de la presidenta Dina Boluarte, Eduardo Guerrero Castillo, de haber amenazado a su conviviente con quemarla viva.

Los hechos habrían tenido lugar en abril de 2011, cuando la víctima Amalia Moreno reportó este acto de violencia familiar ante la institución con el objetivo de salvaguardar su integridad. Y es que, de acuerdo con el documento, el amedrentamiento se produjo para que le diera las llaves del auto y pueda irse del domicilio.

"Le digo que se vaya de la casa definitivamente y le respondió que se va a ir si solo si le da el auto y, al no querer darle la llave del mismo, empezó a empujar las sillas, a lanzar y romper las cosas de la casa. (...) Comenzó a amenazarme que si no le daba el auto o dinero, a cambio, me iba a quemar viva", se lee en el registro policial.