(VIDEO) 'Niño Guerrero': Joven venezolano denuncia haber sido confundido con el líder del 'Tren de Aragua'

De no creer. Un joven venezolano oriundo de Mérida ha denunciado públicamente haber sido confundido con el líder del 'Tren de Aragua', 'Niño Guerrero', quien recientemente escapó del penal de Tocorón, en Venezuela.

El pronunciamiento de este ciudadano tuvo lugar a través de video un grabado por él mismo, luego de que un grupo medios de comunicación utilizaran una foto suya para dar a conocer el presunto rostro del cabecilla de la banda criminal.

Por esta razón, decidió manifestarse públicamente y rechazó ser vinculado al mencionado prófugo de la justicia. Además, aseguró que todas las publicaciones donde relacionaban su cara con el fugitivo de la prisión de Tocorón son falsas.

En esa misma línea, afirmó categóricamente que no tienen ningún tipo de relación con el líder del 'Tren de Aragua', 'Niño Guerrero', pues nunca lo habría conocido ni interactuado con él.

Producto de ello, pidió que los medios de comunicación que utilizaron su rostro se rectifiquen de la información brindada al respecto, ya que atentan contra su reputación con datos inexactos.

"No conozco, no he visto nunca, no tenido trato con esa persona ni comunicación. De modo que, frente a estas informaciones inexactas, falsas, que perjudican mi reputación, hago valer mi derecho a réplica y rectificación que se efectúen en los mismos medios de difusión", señaló.