(VIDEO) ¿Se desahogó? Giacomo Bocchio y sus palabras a Fiorella Cayo tras ser eliminada de 'El Gran Chef Famosos'

La bailarina peruana, Fiorella Cayo, fue eliminada de la cuarta temporada de 'El Gran Chef Famosos', tras ello, el jurado Giacomo Bocchio ofreció unas peculiares palabras, las cuales dejaron sorprendidos a muchas personas.

A pocos días de la final, Sergio 'Checho' Ibarra, Christian Ysla y Fiorella Cayo se mostraban nerviosos por conocer cuál sería el primer reto donde deberían demostrar todo lo aprendido hasta ese momento en sus cocinas. Por ello, el jurado reveló que los tres debían preparar un 'chow mein' que es tallarín con pollo.

Tras la preparación de ambos platos y una complicada decisión, los cuatro jurados deliberaron y mencionaron que las personas que logran seguir al siguiente nivel de la competencia culinaria serían Sergio 'Checho' Ibarra y Christian Ysla, dejando así a la bailarina peruana fuera del programa.

"Me siento muy orgullosa y feliz. Soy mejor que ayer y eso me gusta, aprendí a cocinar y que puedo ser un mejor ser humano para los demás", dijo antes de irse. "Gracias a todos, son un equipazo. Giacomo, voy a extrañar tus resondradas", expresó Fiorella Cayo, tras ser eliminada.

Como se recuerda, muchos usuarios en las redes sociales criticaron a la tía de Alessia Rovegno por su permanencia en el programa, además de las supuestas peleas con el cocinero tacneño.

"Alrededor tuyo hay varios camarógrafos y se te dijo que no tires las cosas al aceite y la tiraste la primera vez. Yo he escuchado que te dijeron no tires el aceite y lo volviste a hacer. Eso es muy peligroso. Te pido por favor que sea la última vez que, por el apuro de la competencia, no midas las consecuencias por las personas que están alrededor tuyo", cuadró el cocinero a Cayo en alguna oportunidad.