Áncash: Madre de uno de los escolares asesinados tras resistirse al robo de su celular clama por justicia

La madre de uno de los escolares asesinados tras resistirse al robo de su celular clama justicia en 聲cash. Ello luego de que su hijo perdiera la vida al ser abordado por delincuentes que quer燰n hacerse de su dispositivo m镽il el ltimo fin de semana.

En declaraciones para la prensa, la afligida mam del fallecido estudiante envi un sentido mensaje a las autoridades correspondientes y les solicit que lleguen al fondo de los hechos que enlutaron a toda su familia en los ltimos d燰s.

"Pido a las autoridades que se haga justicia por lo que ha pasado. Muchas veces las autoridades, cuando no hay dinero, no se mueven, no hace nada, pero yo estoy llamando ahora a la justicia para que esto se esclarezca", declar.