Hijo de Ramón Valdés presentará su libro 'Con permisito, dijo Monchito' en la Feria del Libro: "Lo van a amar más"

25/11/2023 / Exitosa Noticias / Cultural

En entrevista exclusiva con Exitosa, el hijo de Ramón Valdés, Esteban Valdés, reveló detalles sobre su libro 'Con permisito, dijo Monchito' que presentará en la Feria del Libro Ricardo Palma. "Cuando conozcan a la persona detrás del personaje lo van a amar más", destacó.

"Algo que me inspiró (a escribir) es descubrir por las redes sociales el cariño que le tienen a todo el grupo Chespirito, pero en especial a mi papá. Si ya aman al personaje como tal cuando conozcan a la persona detrás del personaje lo van a amar más", declaró en exclusiva para Exitosa.

¿Quién es Ramón Valdés?

El hijo del querido personaje del mundo ficticio de 'Chespirito' enfatizó para el programa 'Hablemos Claro' de Jesús Verde, que el libro que se presentará en la edición N°44 de la Feria del Libro Ricardo Palma, es una muestra de agradecimiento al público que siguió por años a su padre en la pantalla chica, luego de 35 años de su muerte.

Desde su incursión en la Época de oro del cine mexicano, a través de la comedia; tuvo su primera participación en la película 'Calabacitas tiernas'.

Posteriormente pasó a acercarse al mundo de la 'genialidad' de Roberto Gómez Bolaños, en primera instancia, con el programa 'Los super genios de la mesa cuadrada', donde respondía preguntas del público sobre el contexto político-social del país charro, pero con cierta dosis de sarcasmo.

Para ello, se valió del personaje que interpretaba: una persona con ciertos vicios que representaba a la 'urbe marginal' de la época, el cual, daba una perspectiva más cruda y realista de las enormes brechas de la sociedad.

"El libro no habla del actor, habla de la persona: del papa, del esposo, del hermano, del hijo, del vecino", enfatizó el hijo de Ramón Valdéz.

La historia detrás del mito, según Esteban Valdéz, trata del 'padre muy amoroso, trabajador, que tuvo dificultades como don Ramón', quien siendo él mismo, no necesitaba construir un arquetipo: 'Monchito' "no era un personaje, no se tenía que disfrazar" para actuar.

En esa línea, complementó que su padre era 'todo terreno', lo cual, le valió para no tener que' recrear nada', todo era de lo más natural en las grabaciones de los programas que lo catapultaron al éxito.

En esa línea remarcó que, las labores que realizaba en el set, previamente, las desarrollaba en casa: carpintería, peluquería, pintar, cocinar; eran hábitos que los ponía simplemente frente a una cámara.

Las deudas por 'los meses de renta', aspectos muy recurrentes en el programa del Chavo del Ocho, tampoco fueron ajenos a la vida familiar del personaje, según mencionó su hijo en entrevista con Jesús Verde.

Según afirmó, de 'un problema su padre buscaba una solución' y que posiblemente, los mejores años de su vida las pasó en la austeridad de su hogar al lado de sus hermanos y 'Monchito'.

¿Por qué tuvo tanto éxito el 'Chavo del Ocho' y 'Chespirito'?

Para el hijo de 'Ron Damón', en palabras del 'Chavo del Ocho', la fama y trascendencia del programa, hasta nuestros días, se debe al 'humor blanco' y nada malicioso que transmitía al público a través de la pantalla.

"La comedia de Roberto Gómez Bolaños no recurrió a la vulgaridad, ni a las groserías, sí un poco al bullying, pero no era mal visto porque era natural sin ofender y sin rebajar a nadie", expresó sobre la vigencia del programa.

"Mi papá ya no está, pero sigue haciendo feliz a la gente", concluyó.

Por último, Esteban Valdés, animó al público a asistir a la Feria Ricardo Palma en el parque Kennedy de Miraflores, el próximo lunes 4 de diciembre a las 3:00 p. m., en el auditorio Julio Ramón Ribeyro, para la presentación de su libro: 'Con permisito, dijo Monchito'.