99 años de la 'U': Héctor Chumpitaz recuerda su cercana relación con 'Lolo' Fernández con imperdible anécdota

Universitario de Deportes está cumpliendo 99 años de fundación y, en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario del equipo crema, Héctor Chumpitaz recordó con una divertida anécdota cómo era su relación con el máximo ídolo del club, Teodoro 'Lolo' Fernández.

Las declaraciones del popular 'Capitán de América' tuvieron lugar en entrevista para Gol Perú, donde el también defensor de la selección peruana indicó que su cercanía con el ídolo de la 'U' empezó antes de que llegue a tienda merengue, pues fue a verlo a un partido donde las cosas no le salieron bien.

"Seguramente le habrían dicho que me habían visto jugar. Entonces, él fue y da la mala suerte que, en ese partido, me expulsaron. Ya no jugué todo el partido", contó entre risas.