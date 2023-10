Alex Valera rompió su silencio tras no ser convocado por Juan Reynoso para enfrentar a Chile y Argentina

La Selección Peruana dio a conocer la lista de jugadores que fueron llamados por Juan Reynoso para enfrentar a Chile y Argentina, y Alex Valera, un habitual en las últimas nóminas de la 'Bicolor' no fue convocado. El delantero de Universitario rompió su silencio al enterarse que no sería llamado para los partidos de Eliminatoria.

El delantero de 27 años señaló no sentirse sorprendido y manifestó que ha comenzado a trabajar con mayor intensidad para ser llamado nuevamente por el combinado nacional.

"La verdad, no me sorprendió no ser convocado. Creo que las oportunidades en la selección peruana están, el profesor Juan Reynoso siempre me ha dado la oportunidad, ha confiado en mí y, bueno, voy a esperar la próxima convocatoria, pero también va a depender del buen momento en que esté, porque eso le gusta al profe", indicó el jugador para ATV.