Alexander Callens sobre Juan Reynoso ante el empate con Venezuela: "No tenemos ningún problema con el profe"

El defensa de la 'Blanquirroja', Alexander Callens, brindó declaraciones después del encuentro entre Perú y Venezuela, que terminó con un empate 1-1, por la sexta fecha de las Eliminatorias 2026, y reiteró todo su apoyo hacia el entrenador Juan Reynoso, por las constantes críticas que viene recibiendo por los últimos resultados.

Callens señaló que a pesar del empate venezolano, el ambiente entre los demás jugadores con el director técnico de la 'Bicolor' es el mejor de todos y que no existe ningún problema entre ellos.

"La culpa la tengo yo. La culpa la tiene el equipo, así que, nada. Los resultados dependen de nosotros, el entrenador pone a los que están bien, a los que se entregan y si no se dan los resultados obviamente todo el mundo piensa eso. El grupo está muy bien con el profe. No tenemos ningún problema con el profe, nos alienta todos los días y la única forma de salir de esto es estar juntos", expresó.

Asimismo, reiteró que todos dieron su mayor esfuerzo en la cancha para obtener una contundente victoria que alegre los corazones de todos los hinchas que siempre están con ellos, en las buenas y en las malas. Sin embargo, el tiempo les jugó en contra y no lograron rendir en el segundo tiempo.

"Veo las caras de mis compañeros y veo que dieron todo. No estuvimos a la altura y el resultado lo dice, estamos últimos", comentó ante la prensa.

Además, el defensa peruano respaldó el comentario de Juan Reynoso de que algunos jugadores no se encuentran aptos para jugar los 90 minutos completos, por distintas circunstancias, que muchos hinchas desconocen.

"Los que iniciaron tienen dos o tres partidos por Clasificatorias. No es lo mismo. Mucha gente habla de que están para 90', pero la intensidad es otra y si no haces cambios, no van a ayudar", dijo.