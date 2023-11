Alianza Lima: ¡No va más! Mauricio Larriera deja de ser técnico 'blanquiazul' tras perder la final ante la 'U'

10/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima informó a sus hinchas y público en general la salida definitiva del técnico uruguayo Mauricio Larriera, luego de que los 'íntimos' cayeran 0-2 ante Universitario en su propia casa, el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Alianza Lima anuncia la salida de Larriera

Mediante redes sociales, el club 'blanquiazul' hizo oficial la noticia con un breve comunicado dirigido a su hinchada. Pese a que el uruguayo tenía contrato hasta finales del 2024, su mala táctica durante el partido final del torneo local de la Liga 1 apresuraron su despido.

"El club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: El profesor Mauricio Larriera y su comando técnico no continuarán a cargo de la dirección del primer equipo de la institución", se lee al inicio del comunicado.

Agradecen su trabajo

Asimismo, expresaron su más sincero agradecimiento para quien un día llegó por todo lo alto y dio esperanzas al cuadro 'blanquiazul' de ir por el tricampeonato nacional.

"Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Mauricio y su equipo de trabajo, y les deseamos los mayores de los éxitos en los proyectos que emprendan a futuro", agregan.

Anuncian nuevo comando técnico

En esa misma línea, los de La Victoria afirmaron que en los próximos días se anunciará al nuevo director técnico, asó como el comando encargado de hacer campeonar a Alianza Lima durante la temporada 2024.

"En los próximos días anunciaremos al nuevo comando técnico del club de cara a la siguiente temporada", concluyen.

¿Qué jugadores no continuarán en 'AL'?

En cuanto a los jugadores que no continuarán se encuentran: Italo Espinoza, quien termina su contrato y buscará otras opciones. El argentino Santiago García sufrió lesiones durante la campaña y aunque aún mantiene contrato, la intención es llegar a un buen acuerdo para su salida.

Joao Montoya fue prestado a Cantolao durante la segunda parte del año; sin embargo, su renovación no se haría efectiva. Edinson Chávez no tuvo muchas opciones de juego durante la temporada por lo que no pudo resaltar y no continuará.

La continuidad de Christian Cueva se torna complicada debido a su alto valor salarial, la lesión de su rodilla y su contrato vigente con Al Fateh.

Sin duda, la derrota de Alianza Lima ante Universitario por la final del torneo local de la Liga 1 dejó golpeado al club 'íntimo', el cual confirmó la salida definitiva del director técnico Mauricio Larriera.