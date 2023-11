Alianza Lima: ¿Qué jugadores no continuarán en el club 'blanquiazul' este 2024?

09/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes se impuso ante Alianza Lima y logró consagrarse campeón del torneo local de la Liga 1; sin embargo, tras la derrota del club 'íntimo', la institución evalúa qué jugadores no formarán parte del plantel este 2024.

¿Qué jugadores dejarán las filas de Alianza Lima?

Como se recuerda, el club 'blanquiazul' anunció hace unos días que Mauricio Larriera continuaría siendo director técnico tras haber desempeñado una buena táctica con los jugadores; sin embargo, con esta dolorosa derrota ante Universitario, se presume que su permanencia estaría en juego.

En cuanto a los jugadores que no continuarán se encuentran: Italo Espinoza, quien termina su contrato y buscará otras opciones. El argentino Santiago García sufrió lesiones durante la campaña y aunque aún mantiene contrato, la intención es llegar a un buen acuerdo para su salida.

Joao Montoya fue prestado a Cantolao durante la segunda parte del año; sin embargo, su renovación no se haría efectiva. Edinson Chávez no tuvo muchas opciones de juego durante la temporada por lo que no pudo resaltar y no continuará.

La continuidad de Christian Cueva se torna complicada debido a su alto valor salarial, la lesión de su rodilla y su contrato vigente con Al Fateh.

¿Quiénes podrían continuar?

Por otro lado, los jugadores que aún no tienen clara la opción de continuidad son: Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Cristian Benavente, Andrés Andrade y Pablo Sabbag.

Mientras que aquellos que sí cuentan con contrato son: Ricardo Lagos, Yordy Vílchez, Angelo Campos, Jesús Castillo, Oswaldo Valenzuela, Jorge del Castillo, Bryan Reyna, Gabriel Costa, Juan Pablo Goicochea y Franco Zanelatto.

Sobre el apagón en Matute

El club 'grone' utilizós sus redes sociales para emitir un comunicado en el que afirma ser una "institución respetuosa del espíritu deportivo" y priorizar por sobre todo, un "espectáculo seguro para los hinchas, deportistas y profesionales del deporte".

En ese sentido, Alianza confirmó que el apagado de luces en el Matute fue con el propósito de evacuar rápidamente a los hinchas que se encontraban en el lugar.

"La decisión de apagar las luces del campo de juego del estadio Alejandro Villanueva, una vez concluida la final de la Liga 1, se tomó con el único fin de incentivar la rápida evacuación de las tribunas y así preservar la integridad y seguridad del público y de las delegaciones deportivas", indica el comunicado.

Sin duda, la derrota de Alianza Lima ante Universitario de Deportes traerá consigo una gran renovación de jugadores en las filas del club 'blanquiazul' este 2024.