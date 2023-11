Alianza Lima: ¿Quién dio la orden de apagar las luces en Matute tras enfrentamiento contra Universitario?

El miércoles 8 de noviembre, Universitario de Deportes logró su anhelada estrella 27 al vencer a Alianza Lima en la final de la Liga 1 2023 en el estadio Matute, poniendo fin a una década de espera. A pesar de este triunfo histórico bajo la dirección de Jorge Fossati, la celebración se vio empañada por un enigmático apagón al final del partido. Aquí, exploraremos los detalles de esta victoria y el misterioso incidente.

Después de una década de espera, Universitario de Deportes logró su ansiada estrella 27 al vencer a su eterno rival, Alianza Lima, en la final de la Liga 1 2023 con un marcador de 2-0 en el estadio Matute.

Sin embargo, la celebración de Universitario se vio empañada por un extraño incidente al final del partido. Después del pitazo final del árbitro Edwin Ordoñez, que marcó la victoria de Universitario con goles de Flores y Calcaterra, las luces del estadio Matute fueron apagadas y no se volvieron a encender.

El delegado de Alianza Lima, Tito Ordóñez, comentó que la decisión de apagar las luces no fue tomada por la institución íntima y anunció que el 9 de noviembre emitirán un acta para aclarar lo sucedido.

Afirmó que las decisiones sobre premiación, vuelta olímpica y la luz no corresponden a la institución y que simplemente acataron órdenes de otras autoridades.

"Se va a esperar el acta, pero ustedes se van a enterar la realidad y se va a entender cuál fue el motivo o la decisión que tomaron las autoridades referentes a esta situación. Después el club el día de mañana (hoy) hace un comunicado, pero esas decisiones no nos corresponden a nosotros, de no premiación, de apagar las luces. Esas decisiones no son de la institución", explicó Tito Ordóñez.