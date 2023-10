¡Atención Alianza Lima! ADT de Tarma podría tomar drástica decisión ante falta de pagos

ADT de Tarma se encuentra en un excelente momento en la Liga 1. Acaba de clasificar a Copa Sudamericana por primera vez en sus 94 años de historia, pero parece enfrentarse a una problemática extra futbolística: la falta de pagos a sus jugadores. Lo más grave de esta situación es que los futbolistas podrían tomar una drástica decisión de cara al partido frente a Alianza Lima.

El cuadro dirigido por Franco Navarro atraviesa por problemas económicos que han llevado a sus futbolistas a tomar una decisión importante que podría afectar el rendimiento del equipo estas últimas fechas.

Los futbolistas de ADT no entrenarán hasta que el club les realice el pago correspondiente al mes de septiembre. Esta decisión ha molestado a los miembros del cuerpo técnico y a los directivos del club.

Según el periodista Gustavo Peralta, el entrenador del 'Vendaval Celeste', Franco Navarro, estaría sumamente enojado por la actitud de los futbolistas.

Peralta indica que la deuda correspondiente al mes pasado llevó al plantel a protestar ausentándose en los entrenamientos del pasado jueves y viernes, y que no tienen entre sus planes regresar a los mismos hasta que se resuelva la cuestión económica.

"A pesar de haber asegurado la clasificación a la Copa Sudamericana, las cosas en ADT no andan bien. Sucede que le adeudan al plantel el mes de septiembre y no entrenaron jueves y viernes a modo de protesta. No entrenará hasta que se cumpla con la deuda. Ya antes también hubo demora en los pagos", señaló el periodista.