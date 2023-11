Bryan Reyna 'explotó' contra Mauricio Larriera por no ser titular ante la 'U': "Estoy como la mie***"

09/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El jugador de Alianza Lima, Bryan Reyna se mostró furioso con el planteamiento del director técnico, Mauricio Larriera y por no ponerlo como titular en los dos partidos contra Universitario por la final de la Liga 1, donde cayeron por 2-0, en Matute.

Furioso con Mauricio Larriera

El extremo blanquiazul señaló que se sentía preparado para arrancar el partido tanto en el partido de ida, en el Monumental, como el de vuelta, jugado la noche del miércoles 8 de noviembre, en Matute, pero al parecer sus esfuerzos y desempeño a lo largo de la temporada fueron en vano tras no ser considerado por Larriera.

"Ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo único que sí digo es que no me parece porque he venido sacándome la mier... en estos partidos y no es posible, para mí, arrancar. A mí me jode mucho esto, estoy como la mier** ahora, las cosas están así y ya está", comentó a la prensa, en un inicio.

Seguido a ello, Reyna recalcó que no existió una buena comunicación con el entrenador uruguayo del club íntimo: "En todo el año no se me acercó a hablar conmigo, tampoco puedo hablar con él ahora", exclamó en la oscuridad del estadio del "equipo de sus amores".

¿No le caía bien al entrenador?

Lejos de tratar de calmarse, el jugador compartió una historia en su cuenta de Instagram dejando entrever los problemas que tuvo dentro del plantel de Alianza Lima y que de hoy en adelante, "solo se dedicará a mejorar en sus proyectos" y "avanzar para ser un gran futbolista".

"No te sientas mal si no caes bien a alguien. Solo céntrate en mejorar, en avanzar, en alcanzar la mejor versión de ti mismo. Nada más", expresó Bryan Reyna, demostrando su fastidio por la derrota.

Bryan Reyna furioso con Mauricio Larriera por derrota contra la 'U'.

Universitario campeón de la Liga 1

Universitario de Deportes superó ampliamente al club de Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva, logrando imponerse con dos contundentes goles que les permitió obtener el trofeo del campeonato nacional de la Liga 1 2023.

El equipo liderado por Jorge Fossati logró obtener la ansiada estrella N° 27 del club dentro del fútbol local, tras 10 años, con los goles de Edison 'Orejita' Flores (3') y Horacio Calcaterra (81').

De esta manera, el futbolista de Alianza Lima, Bryan Reyna, se mostró furioso y tuvo fuertes calificativos contra el estratega uruguayo, Mauricio Larriera, por no ponerlo en el equipo titular en las dos finales que se disputaron contra el club merengue.