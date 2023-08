Bryan Reyna sobre Quispe y Grimaldo a una semana de medirse a Paraguay: "Los veo bien"

El atacante de Alianza Lima, Bryan Reyna, se refirió a la preparación que llevan sus compañeros Piero Quispe y Joao Grimaldo, a una semana de enfrentar a Paraguay por las Eliminatorias Mundialistas 2026. Según indicó, ve bien a ambos integrantes de la 'Blanquirroja'.

En conferencia de prensa, el extremo blanquiazul, señaló que todos los escogidos por Juan Reynoso, director técnico de la Selección Peruana de Fútbol, tienen las condiciones necesarias para destacar con la 'Bicolor'.

Agregado a ello, hizo hincapié en la incorporación de los futbolistas que militan en el extranjero a partir de este viernes 1 de setiembre.

Respecto a su participación con el 'Equipo de todos', Reyna indicó que estará disponible para "darlo todo", según lo disponga el 'Cabezón'. A detalle, sostuvo que el DT confía en su rendimiento y él determinará si es propicio arrancar o ingresar como un revulsivo en el segundo tiempo.

"El profesor (Juan) Reynoso confía en mí por lo que vengo dando. Estoy disponible para los minutos que se me den. Si arranco, bien; si no, entraré con todo en el momento en que me toque porque trabajo para dar mejores resultados y, más que todo, para ayudar al equipo", agregó.