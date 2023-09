Bryan Reyna sobre su futuro en Alianza Lima: "A fin de año espero irme"

04/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El extremo de Alianza Lima, Bryan Reyna, se pronunció sobre futuro en el conjunto 'íntimo' y aseguró que una de sus metas es emigrar al fútbol extranjero.

Asimismo, el jugador de la selección peruana indicó que el club 'blanquiazul' no le dejó salir cuando recibió ofertas en los últimos meses y aseveró que la decisión no dependía de él.

"Es un tema que ya es no parte mía porque si bien saben yo me he querido ir. Lo que yo más quiero es de nuevo irme afuera, pero no dependía de mí, dependía del club. El club no me dejó salir y hoy en día estoy acá, me debo a Alianza y espero que llegue fin de año para yo poder irme", declaró a GolPerú

¡QUIERE VOLVER AL EXTRANJERO! Bryan Reyna 🍫🇵🇪, volante de @ClubALoficial ⚪🔵, en #GOLPERUNOTICIAS 📺: "Lo que más quiero es irme afuera, pero el club no me dejó". #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/jouL0znwCS — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 4, 2023

En esa misma línea, el atacante 'íntimo' señaló que existe una cláusula en su contrato que le permite salir al exterior cuando el libro de pases se encuentre abierto.

"Yo trabajo para eso, para irme nuevamente afuera. Sí, si hay una cláusula pero yo creo que cuando se abra el libro de pases va a ser más fácil de poder irme. Ahora no pude irme porque ya se había cerrado el libro y ya dependía de la firma de Alianza. No se pudo y y nada me quedé aquí", agregó.

Sobre su lesión

Por otra parte, el delantero de Alianza Lima aseguró que arrastra un problema en la rodilla desde hace dos meses y que jugó los partidos en esa condición.

"Estoy trabajando con el departamento médico para poder estar bien (...) He venido mal de la rodilla hace casi dos meses y así he estado jugando, pero eso me ha perjudicado porque me estado cargando en la zona del gemelo en la parte del posterior y eso lo que lo que me ha venido haciendo mal", mencionó.

Además, el jugador nacional manifestó sentirse en buena forma y apuntó que aprochará la semana que deberá cumplir su fecha de suspención para poder recuperarse al 100% de sus dolencias.

"Yo me estoy sintiendo bien y yo creo que esta semana que no voy a jugar por por expulsión, yo creo que me va a venir bien para poder recuperarme del todo. No sé cuánto me tomará, pero supongo que el siguiente partido de la próxima semana ya estaré bien", añadió.

De esta manera, el atacante de Alianza Lima, Bryan Reyna, reiteró su deseo de emigrar al fútbol extranjero, luego de que el club 'blanquiazul' decidiera no aceptar ninguna propuesta por él.