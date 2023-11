Cabanillas sobre el sorpresivo cambio de alineación de Alianza Lima: "No sabían marcar las bandas"

El lateral izquierdo de Universitario de Deportes, Nelson Cabanillas, se refirió al sorpresivo cambio de alineación de Alianza Lima en la gran final de la Liga 1 2023 y reveló que se percató que el equipo 'blanquiazul' tenía problemas para marcar las bandas en pleno partido.

El análisis del futbolista 'merengue' tuvo lugar en entrevista para ESPN, donde analizó lo que fue la victoria de los dirigidos por Jorge Fossati en 'Matute'. Allí, el jugador de la 'U' señaló que tuvo facilidades para encontrar opciones de pase, pues los pupilos de Mauricio Larriera no sabían si centrar la marca en el centro del campo o tapar a los carrileros.

"Alianza no esperaba un dominio de la 'U'. Nosotros tampoco esperábamos que se nos abrieran las bandas tanto. Al principio, se notaba que Alianza no sabía como marcar el lado de afuera, porque Peruzzi me marcaba por fuera y Piero recibía adentro. No sabía si ir adentro o afuera", indicó.