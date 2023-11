Carlos Lampe, arquero de Bolivia, habló sobre su vinculación con la 'U': ¿Llegará al centenario?

17/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El arquero de Bolivia, Carlos Lampe, habló sobre su vinculación con Universitario de Deportes ante la presunta salida de José Carvallo de tienda crema luego de coronarse campeón, junto a sus compañeros, en 'Matute'.

¿Llegará al centenario?

Culminado el duelo entre 'La Verde' y la Selección Peruana, el guardameta se refirió a la 'U' y el supuesto interés en querer ficharlo para la próxima temporada, con miras al centenario del club y su participación en Copa Libertadores.

Lampe aclaró que Universitario sí consultó sobre su pase a Bolívar, no obstante, dijo que piensa respetar su afiliación con el club boliviano.

"No sé nada, yo tengo contrato con Bolívar. Sí que hubo una consulta pero de ahí nada más creo", expresó luego Perú cayera 2-0 en La Paz.

En esa línea, puntualizó que los planes de sus seres queridos se encuentran en territorio altiplánico. "No sé nada la verdad. Lo que pasa es que yo estoy contento, mi familia está feliz aquí, es más, vamos a construir una casita en La Paz si es que nos venimos a vivir cuando ya nos mudemos", sostuvo.

Sobre la 27

Finalmente, tuvo unas palabras hacía los 'Cremas' tras obtener su campeonato nacional número 27. "A mí me encanta el fútbol, veo cuando puedo, sí he visto el fútbol peruano, he tenido amigos que han jugado allá en Perú, en equipos grandes y si Universitario salió campeón hay que felicitarlos, creo que el próximo año cumple su centenario", expresó.

Somos últimos

Perú cayó este jueves 2-0 ante Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz. Las grandes novedades fueron las incorporaciones de Piero Quispe, Joao Grimaldo y Franco Zanelatto. No obstante, estos jóvenes futbolistas de la Liga 1 no pudieron evitar una nueva derrota.

Con ello, 'La Bicolor' continúa sin lograr una victoria en lo que va de la competencia, quedando hasta el momento en el puesto 10 con tan solo 1 punto acumulado.

Cabe precisar que, la próxima semana, el conjunto peruano se enfrentará a su similar Venezuela en el Estadio Nacional de Lima, por lo que se espera que esta vez sí puedan lograr los tres puntos y luchar un puesto para el siguiente Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

