'Chorri' Palacios a favor de la salida de Juan Reynoso: "Es mejor dar un paso al costado"

El exjugador de la Selección Peruana, Roberto 'Chorri' Palacios, se mostró a favor de una salida de Juan Reynoso de la 'Blanquirroja' ante el mal inicio de las Eliminatorias.

En una reciente entrevista con el periodista Julio Menéndez, el exfutbolista de Sporting Cristal indicó que es un momento complicado para el 'Cabezón', debido a que los resultados no están acompañando al combinado nacional.

"(Un técnico en un equipo que ha sacado 1 solo punto, ¿se va, no?) Sí, por supuesto. En una selección más todavía. Si fuera un equipo quizás no porque el torneo es largo, pero en una selección no porque es complicado. Es un momento difícil para Juan Reynoso porque los resultados no se le están dando", respondió en el programa 'Menendez Sports'.